Pamācība WhiteBIT Token (WBT) iegādei
Kā iegādāties WhiteBIT Token?
Uzzini, kā ātri un vienkārši iegādāties WhiteBIT Token (WBT) MEXC biržā. Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīts, kā iegādātiesWhiteBIT TokenMEXC biržā un sākt tirgot WhiteBIT Token kripto platformā, kurai uzticas miljoniem lietotāju.
Reģistrē kontu un veic PSK
Pievieno USDT, USDC vai USDE savam makam
USDT, USDC un USDE atvieglo tirdzniecību MEXC. USDT, USDC un USDE var iegādāties, izmantojot bankas pārskaitījumu, ārpusbiržas (OTC) vai P2P tirdzniecību.
Dodies uz tūlītējo darījumu tirdzniecības lapu
Izvēlies savus tokenus
Pabeidz pirkumu
Kāpēc iegādāties WhiteBIT Token MEXC biržā?
MEXC birža ir zināma ar savu uzticamību, lielo likviditāti un plašu tokenu izvēli, kas padara to par vienu no labākajām kriptovalūtu platformām, kur iegādāties WhiteBIT Token.
Pievienojies miljoniem lietotāju un pērc WhiteBIT Token MEXC jau šodien.
Pērc WhiteBIT Token, izmantojot 100+ maksājumu metodes
MEXC atbalsta vairāk nekā 100 maksājumu iespējas, tāpēc ir viegli iegādāties WhiteBIT Token (WBT) no jebkuras vietas pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai dod priekšroku tradicionālajām metodēm vai vietējiem maksājumu kanāliem, atradīsi sev piemērotāko metodi. Uzzini dažādas maksājumu metodes rakstā “Kā iegādāties kriptovalūtu” MEXC biržā!
Top 3 maksājumu metodes WhiteBIT Token iegādei
3 papildu veidi vienkāršai WhiteBIT Token iegūšanai
MEXC pirmspārdošana
Pēc vai pārdod WhiteBIT Token pirms iekļaušanas biržas sarakstā, izmantojot MEXC pirmspārdošanas sadaļu. Izmantojot šo iespēju, varēsi iegādāties žetonus agrāk, tādējādi esot soli priekšā, pirms tokeni nonāk apgrozībā tūlītējo darījumu tirgū. Turklāt visi darījumi ir aizsargāti un, pēc iekļaušanas sarakstā, norēķini notiek automātiski.
Kur iegādāties WhiteBIT Token (WBT)
Iespējams, ka domā, kur vienkārši iegādāties WhiteBIT Token (WBT). Atbilde ir atkarīga no tavām maksājumu preferencēm un tirdzniecības pieredzes. Vari iegādāties WBT kriptovalūtu platformā, izmantojot tādas metodes kā kredītkarte, Apple Pay vai bankas pārskaitījums. Vai arī vari iegādāties WBT ķēdē, izmantojot DEX vai P2P!
Centralizētās biržas (CEX), kur iesācēji sāk savu ceļojumu ar kriptovalūtu pasaulē
Centralizētās biržas, piemēram, MEXC, bieži vien ir iesācējiem vispiemērotākais risinājums. Tu vari iegādāties WBT tiešā veidā, izmantojot kredītkartes, Apple Pay, bankas pārskaitījumu vai stabilās kriptovalūtas. CEX piedāvā arī pārskatāmas cenas, uzlabotu drošību un piekļuvi tādiem rīkiem, kā reāllaika WhiteBIT Token cenas diagrammas un tirdzniecības vēsture.
Kā pirkt CEX:
- 1. darbība
Pievienoties MEXC
Izveidot kontu un veikt identitātes verifikāciju (PSK).
- 2. darbība
Iemaksāt
Iemaksā līdzekļus, izmantojot bezseguma valūtu vai kriptovalūtu.
- 3. darbība
Meklēt
Sameklēt WBT tirdzniecības sadaļā.
- 4. darbība
Tirgot
Izvieto pirkšanas orderi par tirgus cenu vai limita cenu.
Decentralizētās biržas (DEX) ir paredzētas pieredzējušiem lietotājiem, kuriem prioritāte ir kontrole
Tāpat vari iegādāties WBT arī decentralizētās biržās, ja šis aktīvs ir pieejams ķēdē. Tādas DEX biržas kā MEXC DEX+, Uniswap, PancakeSwap ļauj veikt tiešo tirdzniecību starp makiem bez starpniekiem, bet tev būs jāsedz gāzes komisijas maksa un jāņem vērā cenu novirzes.
Kā pirkt DEX:
- 1. darbība
Maka iestatīšana
Instalē Web3 maku, piemēram, MetaMask, un papildini to ar atbalstīto pamata tokenu (piemēram, ETH vai BNB).
- 2. darbība
Savienot
Apmeklē DEX platformu un pievieno tai savu maku.
- 3. darbība
Mijmaiņa
Meklē WBT un apstiprini tokena līgumu.
- 4. darbība
Apstiprināt darījumu
Ievadi summu, apskati novirzi un apstiprini darījuma veikšanu ķēdē.
Vienādranga (P2P) platformas ir elastīgi rīki lietotājiem ar riska pārvaldību
Ja vēlies iegādāties WBT, izmantojot vietējās maksājumu metodes, tad P2P platforma ir lieliska izvēle. MEXC P2P tirgū vari iegādāties kriptovalūtu tieši no verificētiem lietotājiem, izmantojot bankas pārskaitījumus, e-makus vai pat skaidru naudu.
Kā pirkt P2P:
- 1. darbība
Iegūt MEXC
Izveido bezmaksas MEXC kontu un veic PSK verifikāciju.
- 2. darbība
Doties uz P2P
Apmeklē P2P sadaļu un izvēlies vietējo valūtu.
- 3. darbība
Izvēlies pārdevēju
Izvēlies pārbaudītu pārdevēju, kas atbalsta tavu maksājuma metodi.
- 4. darbība
Pabeigt maksājumu
Maksā tieši, un pēc apstiprinājuma kriptovalūta tiks ieskaitīta tavā MEXC makā.
WhiteBIT Token (WBT) informācija
WBT is a utility token of the largest European cryptocurrency exchange, WhiteBIT. The platform was established in 2018 and has already become one of the leading crypto exchanges with 3+ mln users worldwide. WhiteBIT’s goal is to contribute to the mass adoption and popularization of blockchain technologies by implementing the most effective trading and staking tools on the most convenient terms. The most popular and efficient trading orders for spot and margin trading, up to 20x leverage for margin and perpetual Bitcoin futures trading, unique passive income tools, a referral program, and the lowest trading fees on the market are only part of the functionality available on WhiteBIT.
Kādus tokenus tirgotāji pērk šonedēļ?
Šie ir šīs nedēļas populārākie tokeni, kas izpelnās milzu uzmanību! Skati šos tokenus un daudz ko citu MEXC. Tirgo ar īpaši zemām komisijas maksām un piekļūsti visaptverošākajai likviditātei.
Video pamācība par to, kā iegādāties WhiteBIT Token
Iegādāties kriptovalūtu ir vienkāršāk, kad redzi katru soli. Mūsu lietotājiem draudzīgās video pamācības paskaidros tev visu WhiteBIT Token iegādes procesu, izmantojot bankas karti, bankas pārskaitījumu vai P2P sadaļu. Katrā video ir sniegta skaidra, droša un vienkārša informācija, kas ir īpaši piemērota vizuāli orientētiem cilvēkiem.
Skaties tagad un sāc ieguldīt WhiteBIT Token MEXC biržā.
Video pamācība: Kā iegādāties WhiteBIT Token ar debetkarti / kredītkarti
Vai meklē ātrāko veidu, kā iegādāties WhiteBIT Token? Uzzini, kā uzreiz iegādāties WBT, izmantojot debetkarti vai kredītkarti MEXC. Šī metode ir ideāli piemērota iesācējiem, kas vēlas iegūt ātru un ērtu pieredzi.
Video pamācība: Kā iegādāties WhiteBIT Token ar bezseguma valūtu, izmantojot P2P tirdzniecību
Vai vēlies pirkt WhiteBIT Token tieši no citiem lietotājiem? Mūsu P2P tirdzniecības platforma ļauj droši apmainīt bezseguma valūtu pret WBT, izmantojot vairākas maksājumu metodes. Noskaties šo pamācību, lai uzzinātu, kā droši iegādāties kriptovalūtu ar MEXC P2P.
Video pamācība: Kā pirkt WBT, izmantojot tūlītējo darījumu tirdzniecību
Vēlies pilnībā kontrolēt savus WhiteBIT Token pirkumus? Tūlītējo darījumu tirdzniecība ļauj tev pirkt WBT par tirgus cenu vai noteikt limita orderus izdevīgākiem darījumiem. Šajā video ir izskaidrots viss, kas tev jāzina par BTC tirdzniecību MEXC tūlītējo darījumu platformā.
Pērc WhiteBIT Token ar ļoti zemām komisijas maksām MEXC biržā
Pērkot WhiteBIT Token (WBT) MEXC biržā, iegūsi vairāk par savu naudu. MEXC ir viena no platformām ar zemākajām komisijas maksām, kā rezultātā MEXC samazina tava pirmā tirdzniecības darījuma izmaksas.
Uzzini MEXC konkurētspējīgās tirdzniecības komisijas maksas
Turklāt, MEXC nulles komisijas maksas festivāla laikā vari tirgot noteiktus tokenus bez komisijas maksas.
Top 5 pāri pirkšanas ar nulles komisijas maksu
|Tirdzniecības pāris
|Cena
|Mainīt
No Data
|Tirdzniecības pāris
|Cena
|Mainīt
No Data
Sāc pirkt WhiteBIT Token jau šodien un iegūsti vairāk kriptovalūtu ar mazākām komisijas maksām.
Visaptveroša likviditāte
3 populārākās stratēģijas WhiteBIT Token (WBT) pirkšanai
Gudri ieguldījumi sākas ar stabilu plānu. Skaidras stratēģijas izmantošana var palīdzēt samazināt emocionālu lēmumu pieņemšanu, pārvaldīt tirgus risku un laika gaitā vairot pārliecību.
Trīs populāras stratēģijas WhiteBIT Token iegādei:
1.Vidējo izmaksu noteikšana pēc dolāra vērtības (DCA)
Ieguldi fiksētu summu WBT regulāros intervālos neatkarīgi no tirgus cenas. Tas palīdz laika gaitā izlīdzināt cenas svārstības.
2.Uz tendencēm balstīta iegāde
Ienāc tirgū, kad WBT rāda augšupvērstas tendences pazīmes vai pārspēj svarīgākos pretestības līmeņus. Šī pieeja koncentrējas uz pārliecību, nevis precīzu zemākās cenas noteikšanu.
3.Pakāpeniskā pirkšana
Izvieto vairākus pirkšanas orderus ar dažādām cenām. Šādi tiks sadalīts tavs aktīva iegādes risks, kā rezultātā vari ienākt tirgū dažādos cenas līmeņos.
Katra stratēģija ir piemērota dažādiem riska profiliem un tirgus apstākļiem. Pirms ieguldīt WhiteBIT Token vai jebkurā citā kripto aktīvā, vienmēr veic izpēti (DYOR).
Kā uzglabāt WhiteBIT Token drošā veidā
Pēc WhiteBIT Token (WBT) iegādes, nākamais solis ir tavu aktīvu drošība. Par laimi, tokenu uzglabāšana ir diezgan vienkārša.
Uzglabāšanas opcijas MEXC:
MEXC maks
Tavs WBT tiek automātiski glabāts tavā MEXC konta makā. Līdzekļi ir aizsargāti ar divu faktoru autentifikāciju (2FA), uzlabotu šifrēšanu un bezsaistes uzglabāšanas infrastruktūru.
Ārējie maki
Tāpat tu vari izmaksāt WBT uz personīgo maku, lai iegūtu pilnu kontroli. Tas ietver programmatūras makus (piem., MetaMask, Trust Wallet) piekļuvei ikdienā vai bezsaistes makus (piem., Ledger, Trezor) glabāšanai bezsaistē ilgtermiņā, garantējot maksimālu drošību.
Glabājot kriptovalūtu bezsaistes makā, tavas privātās atslēgas ir bezsaistē, samazinot uzlaušanas vai pikšķerēšanas uzbrukumu risku. Tā ir ieteicamā izvēle lietotājiem, kas plāno glabāt aktīvus ilgtermiņā.
Izvēlies metodi, kas vislabāk atbilst taviem mērķiem. MEX C atbalsta gan ērtību, gan kontroli.
Kā pārdot WhiteBIT Token (WBT)
MEXC nodrošina dažādas drošas un elastīgas iespējas WhiteBIT Token pārdošanai, neatkarīgi no tā, vai plāno izņemt peļņu, nomainīt tokenus vai reaģē uz tendencēm tirgū.
Pārdod WBT uzreiz par tirgus cenu vai izveido limita cenas orderi. Ideāli piemērots ātriem darījumiem vai konvertācijai uz stabilajām kriptovalūtām, piemēram, USDT.
Pārdod WBT tiešā veidā citiem lietotājiem, saņemot apmaiņā savu vietējo valūtu, izmantojot vēlamo maksājumu metodi. MEXC starpniecības pakalpojums garantē katra darījuma drošību un atbilstību prasībām.
Atsevišķiem tokeniem MEXC piedāvā pirmspārdošanas tirdzniecību, kas tev ļauj iegādāties tokenus pirms tie nonāk oficiālajā biržas sarakstā. Šī funkcija sniedz iespēju agrajiem turētājiem iegūt lielisku priekšrocību cenas un likviditātes veidošanās brīdī.
Ko tu vari darīt pēc WBT tokenu iegādes?
Kad nopirki kriptovalūtu, iespējas MEXC ir neierobežotas. Neatkarīgi no tā, vai vēlies veikt tirdzniecību tūlītējo darījumu tirgū, iepazīt Futures tirdzniecību vai nopelnīt ekskluzīvu atlīdzību, MEXC piedāvā plašu funkciju klāstu, lai uzlabotu tavu kriptovalūtas pieredzi.
Visas tev nepieciešamās MEXC funkcijas ir nodrošinātas ar augstākās klases drošību un 24/7 atbalstu. Skati jaunāko WhiteBIT Token (WBT) cenu, lasi gaidāmās WhiteBIT Token cenas prognozes, vai ienirsti WBT vēsturiskajā veiktspējā jau šodien!
Kripto aktīvu riski, par kuriem tev jāzina pirms ieguldīt
Ieguldījumi kriptoaktīvos var sniegt augstu peļņas potenciālu, taču tie ir saistīti arī ar ievērojamiem riskiem. Ir svarīgi saprast šos riskus pirms iegādāties WhiteBIT Token vai jebkuru citu kriptovalūtu.
Galvenie tirdzniecības riski, kas jāņem vērā:
- Svārstīgums
- Kriptovalūtu cena var strauji mainīties īsā laika periodā, ietekmējot tava ieguldījuma vērtību.
- Normatīvā nenoteiktība
- Izmaiņas valstu normatīvajos aktos vai investoru aizsardzības trūkums var ietekmēt piekļuvi un likumību.
- Likviditātes risks
- Dažiem tokeniem var būt mazs tirdzniecības apjoms, tāpēc tos ir grūtāk iegādāties vai pārdot par stabilām cenām.
- Sarežģītība
- Kriptovalūtu sistēmas mēdz būt sarežģīti izprast, it īpaši iesācējiem, kā rezultātā var tikt pieņemti nepareizi lēmumi.
- Krāpšana un nepatiesi solījumi
- Vienmēr ievēro piesardzību, pievēršot īpašu uzmanību garantijām, viltus izlozēm vai piedāvājumiem, kas izklausās pārāk labi, lai būtu patiesi.
- Centralizācijas risks
- Pārmērīga paļaušanās uz vienu aktīvu vai kategoriju var pakļaut tevi lielākiem zaudējumiem.
Pirms ieguldīt WhiteBIT Token, veic padziļinātu izpēti (DYOR) un izproti gan projektu, gan tirgus apstākļus. Pārdomāti lēmumi nodrošina labākus rezultātus. Uzzini vairāk MEXC Kripto pulsa sadaļā un apskati WhiteBIT Token (WBT) cenu jau šodien!