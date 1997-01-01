Ātrā pirkšana
Summa
Nav datu
Tu saņemsi≈
USDT
Nav datu
Atsauces cena:
Bankas karte:
Pievienot karti
Pirms maksājuma veikšanas, piesaisti debetkarti/kredītkarti.
Es saprotu
LABI
Tu apmeklē Fiat Services, ko nodrošina Oceanblue Fintech UAB. Noklikšķinot uz “Pirkt”, tu apliecini, ka izlasīji un piekrīti Oceanblue Fintech UAB
Nosacījumu noteikumi
un
Privātuma politika
.
Pirkt
Kā tas darbojas?
Veikt PSK un papildu verifikāciju
Tev ir jāveic augstāk norādītā verifikācija, lai izmantotu debetkartes/kredītkartes pakalpojumus
PSK
Pabeigt kartes piesaistīšanu
Izmantojot kredītkaršu/debetkaršu pakalpojumus, pirms darījumu veikšanas vispirms ir jāsaista bankas karte
Piesaistīt
Izvietot orderi
Lai veiktu darījumu, ir jāsaņem piedāvājumi no sistēmas un jāveic tirdzniecība
Darījums pabeigts
Apsveicam ar sekmīgo darījumu. Tagad tu vari tirgoties nākotnes līgumu tirgū!
Nākotnes līgumi
BUJ
T+N izmaksas limits
Uzzināt vairāk
Ja tev ir kādi jautājumi, iesniedz
Ārpusbiržas darījuma biļete
pieprasījumu.