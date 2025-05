USUAL

Total Supply: 4000000000 USUAL.Usual is a secure and decentralized fiat-backed stablecoin issuer that redistributes ownership and value through the $USUAL token.

VārdsUSUAL

ReitingsNo.343

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)3.12%

Apjoms apgrozībā941,110,881.0878813

Maksimālais apjoms4,000,000,000

Kopējais apjoms1,052,592,751.2714504

Apgrozības koeficients0.2352%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena1.6356173831858944,2024-12-20

Zemākās cena0.10641027526672361,2025-04-02

Publiska blokķēdeETH

IevadsTotal Supply: 4000000000 USUAL.Usual is a secure and decentralized fiat-backed stablecoin issuer that redistributes ownership and value through the $USUAL token.

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.