RLC is an Ethereum token for the iExec cloud platform in which users can monetize and rent computing power and data. iExec enables developers to power applications on what is described as “a decentralized marketplace for cloud resources.”

VārdsRLC

ReitingsNo.420

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)11.15%

Apjoms apgrozībā72,382,548.06525736

Maksimālais apjoms86,999,784.9868455

Kopējais apjoms86,999,784.9868455

Apgrozības koeficients0.8319%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena16.25819503,2021-05-10

Zemākās cena0.148837272278,2018-12-15

Publiska blokķēdeETH

