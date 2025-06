RESOLV

Resolv is a protocol offering USR, a stablecoin backed by ETH and derivatives, with yield generation and price stability, supported by RLP—a tokenized protection layer enabling leveraged yield farming.

VārdsRESOLV

ReitingsNo.652

Tirgus kapitalizācija$0,00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0,00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)%38,14

Apjoms apgrozībā155.750.000

Maksimālais apjoms1.000.000.000

Kopējais apjoms1.000.000.000

Apgrozības koeficients0.1557%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.4107949801739206,2025-06-11

Zemākās cena0.18785566747164745,2025-06-19

Publiska blokķēdeETH

IevadsResolv is a protocol offering USR, a stablecoin backed by ETH and derivatives, with yield generation and price stability, supported by RLP—a tokenized protection layer enabling leveraged yield farming.

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.