RAD

Radicle is a decentralized code collaboration network built on open protocols. It enables developers to collaborate on code without relying on trusted intermediaries. Radicle was designed to provide similar functionality to centralized code collaboration platforms — or "forges" — while retaining Git’s peer-to-peer nature, building on what made distributed version control so powerful in the first place.

VārdsRAD

ReitingsNo.628

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)13.25%

Apjoms apgrozībā51,575,978.89552598

Maksimālais apjoms99,999,620

Kopējais apjoms99,998,580

Apgrozības koeficients0.5157%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena27.35201922,2021-04-15

Zemākās cena0.6102755059022482,2025-04-07

Publiska blokķēdeETH

Nozare

Sociālie tīkli

