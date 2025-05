OP

Ethereum’s layer-two scaling solution Optimism introduced its new governance token OP for the Token House – one of the two hubs constituting the protocol’s new governance system, Optimism Collective. Early users of the network will be granted the opportunity to receive OP airdrops in Q2, 2022, which accounts for 5% of the asset’s total supply.

VārdsOP

ReitingsNo.65

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa0.0003%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)15.83%

Apjoms apgrozībā1,714,909,778

Maksimālais apjoms4,294,967,296

Kopējais apjoms4,294,967,296

Apgrozības koeficients0.3992%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena4.851507085185996,2024-03-06

Zemākās cena0.40050768516633495,2022-06-18

Publiska blokķēdeNONE

IevadsEthereum’s layer-two scaling solution Optimism introduced its new governance token OP for the Token House – one of the two hubs constituting the protocol’s new governance system, Optimism Collective. Early users of the network will be granted the opportunity to receive OP airdrops in Q2, 2022, which accounts for 5% of the asset’s total supply.

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.