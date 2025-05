MPLX

Metaplex is an open source protocol for the creation and use of digital assets on the Solana blockchain. The Metaplex Program Library (MPL) provides developers with on-chain utilities for building Metaplex NFTs, metaverses, and gaming applications. MPLX is the governance token of the Metaplex protocol and the Metaplex DAO. MPLX holders ultimately control the modification of the programs in the MPL through governance over the Metaplex DAO.

VārdsMPLX

ReitingsNo.323

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.79%

Apjoms apgrozībā755,813,146

Maksimālais apjoms1,000,000,000

Kopējais apjoms999,983,869

Apgrozības koeficients0.7558%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.8912299134502645,2022-09-20

Zemākās cena0.02605055750140595,2023-05-10

Publiska blokķēdeSOL

Nozare

Sociālie tīkli

