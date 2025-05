LUFC

One $LUFC Fan Token is all you need to access every engagement and participation opportunity available for Leeds United fans. $LUFC Fan Tokens can’t be spent and they will never run out. Every time you use your free $LUFC Fan Token to engage with Leeds United, you’ll earn XP reward points that will allow you to move closer to unlocking rewards which can include club merchandise as well as digital and real-life experiences linked to the club.

VārdsLUFC

ReitingsNo.2673

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)1.83%

Apjoms apgrozībā2,814,288

Maksimālais apjoms10,000,000

Kopējais apjoms10,000,000

Apgrozības koeficients0.2814%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena61.91478374891038,2021-12-30

Zemākās cena0,2021-11-29

Publiska blokķēdeCHZ

Nozare

Sociālie tīkli

