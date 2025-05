JST

JUST is built on the TRON Network, the largest decentralized application ecosystem, and aims to provide a set of easy-to-use and transparent financial services for users worldwide. Users can mint stablecoin USDJ by depositing TRX assets as collateral in a smart contract. Project is governed by JUST community members based on the number of JST they hold. Proposals are voted upon and determined by the whole ecosystem.

VārdsJST

ReitingsNo.154

Tirgus kapitalizācija$0,00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0,00

Tirgus daļa0.0001%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0,33%

Apjoms apgrozībā9 900 000 000

Maksimālais apjoms0

Kopējais apjoms9 900 000 000

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums2020-04-01 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots0,00202 USDT

Visu laiku augstākā cena0.20825091,2021-04-05

Zemākās cena0.00476612780651,2020-05-09

Publiska blokķēdeTRX

Nozare

Sociālie tīkli

