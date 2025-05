CTC

Launched on 04/04/2019 by a team based in the US, Canada, South Korea, Nigeria, and Estonia, Creditcoin aims to address the lack of credit system among the unbanked in the emerging market. People who cannot access the banking system have to borrow from non-banks. However, credit records with non-banks are not accepted by the banks since they cannot trust the data. The project aims to solve the problem by recording credit transaction history objectively on a public blockchain.

VārdsCTC

ReitingsNo.165

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa0.0001%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)2.51%

Apjoms apgrozībā454,416,053

Maksimālais apjoms600,000,000

Kopējais apjoms549,564,264

Apgrozības koeficients0.7573%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena8.7069481,2021-03-14

Zemākās cena0.125203867478,2020-03-13

Publiska blokķēdeETH

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.