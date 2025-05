B2

B² Network is a modular Bitcoin Scaling solution. It introduces B² Rollup (the first Bitcoin rollup based on zero-knowledge proof verification commitment), B² Hub (the first Bitcoin Data Availability layer that achieves finality on the Bitcoin network) and MiningSquared (The first Bitcoin mining pool offering auto-subscribable BTC yield products).

VārdsB2

ReitingsNo.769

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)635.70%

Apjoms apgrozībā46,900,245

Maksimālais apjoms210,000,000

Kopējais apjoms210,000,000

Apgrozības koeficients0.2233%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.775982192516107,2025-05-06

Zemākās cena0.4078882421972823,2025-04-30

Publiska blokķēdeBSQUARED

