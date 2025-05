ABBC

ABBC is a blockchain platform that enables secure payment transactions, helping to facilitate retail adoption of cryptocurrencies and make shopping online with digital assets a safer, more enjoyable experience for end-users.

VārdsABBC

ReitingsNo.1293

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.00%

Apjoms apgrozībā905,304,095.6861483

Maksimālais apjoms1,225,109,279

Kopējais apjoms907,217,636.86

Apgrozības koeficients0.7389%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena2.05421,2018-10-25

Zemākās cena0.000710730004387872,2025-04-23

Publiska blokķēdeABBC

Nozare

Sociālie tīkli

