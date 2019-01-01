ZKBase (ZKB) Tokenomika
Based on ZK-Rollups technology, L2 Labs has launched ZKSpace, a full-featured protocol of Layer-2, including DEX, payment, and NFT function, and it transfers all tokens (including protocols ERC20 and ERC721) onto Layer-2 using ZK-Rollups technology. The consistent state of Layer1 and Layer2 is guaranteed based on continuously generated zero-knowledge proofs, so as to make all token swaps, transfers, and NFT minting and trading on Layer 2, realizing real-time trading with low Gas fees (no need to wait for one-block confirmation). As well, it also has infinite scalability, getting rid of the limit on TPS and one-block confirmation on Ethereum. In addition, users can enjoy CEX and a smooth trading experience like traditional e-commerce platforms and can guarantee asset security of their own in real-time.
ZKSwap is a token swap protocol based on Automated Market Maker (AMM). Through ZK-Rollup technology, the full set of Uniswap functions are realized in Layer-2, while providing unlimited scalability and privacy. ZKSwap offers swap infrastructure and transactions with ultra-high throughput and zero gas fees to liquidity providers and traders
ZKBase (ZKB) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius ZKBase (ZKB) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
ZKBase (ZKB) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti ZKBase (ZKB) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ZKB tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek ZKB tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate ZKB tokenomiką, galite peržiūrėti ZKB tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.