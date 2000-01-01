XSwap Protocol (XSP) Tokenomika
XSwap Protocol (XSP) Informacija
XSwap Protocol is the first decentralized exchange (DEX) that utilizes an automated market maker (AMM) system on the Xinfin network XDC.
Its vision is to grow the Xinfin network by enabling emerging projects to enter the market directly after the completion of their development period. It allows and facilitates the swap and exchange of XRC-20 tokens thereafter.
The developers of XSWAP chose Xinfin XDC network for the following reasons:
Xinfin is a hybrid blockchain platform that is built to modernize the global trade and finance sector through an accessible, efficient and highly versatile decentralized infrastructure solution.
Xinfin is designed to complement the legacy financial ecosystem by providing a permissioned blockchain that governments, enterprises, and private firms can use to overhaul their tech stack and power a range of novel use cases.
XDC is the coin of Xinfin and it will be used in the XDC Swap as a mediator like Ethereum’s ETH in Uniswap AMM.
Moreover, XSWAP wants to utilize Xinfin’s technology, which supports smart contracts and processes 2000 transactions per second (TPS) at the lowest possible fee with an almost instant transaction confirmation of as fast as two seconds.
Xinfin is a much-evolved GREEN hybrid blockchain.
XSwap Protocol (XSP) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius XSwap Protocol (XSP) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
XSwap Protocol (XSP) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti XSwap Protocol (XSP) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų XSP tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek XSP tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate XSP tokenomiką, galite peržiūrėti XSP tokeno kainą realiuoju laiku!
XSP kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda XSP? Mūsų XSP kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
