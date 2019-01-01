Wrapped Ampleforth (WAMPL) Tokenomika
Why wAMPL?
wAMPL broadens access to AMPL and the larger Ampleforth ecosystem by introducing a perfectly composable ERC-20 token which makes platform integrations more simple, secure and fast. As the DeFi market continues to grow, wAMPL will expand on AMPL’s role as a key building block for denominating stable contracts via an independent, algorithmic unit of account.
wAMPL is to AMPL as wETH or wBTC are to ETH and BTC, respectively. It’s a wrapped ERC20 token that is 1:1 redeemable for AMPL. Unlike AMPL, the wAMPL does not rebase and maintains a floating price.
wAMPL unlocks new technical integrations and expanded opportunities to access the Ampleforth ecosystem. Even with historic gas prices that make Ethereum-based transactions prohibitively expensive for many, the AMPL community has continued to grow in terms of both wallets and TVL. Thanks to wAMPL, the community will now have much more flexibility in how and where they deploy their AMPL.
Wrapped Ampleforth (WAMPL) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Wrapped Ampleforth (WAMPL) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų WAMPL tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek WAMPL tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.