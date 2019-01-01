Wrapped Ampleforth (WAMPL) Tokenomika

Wrapped Ampleforth (WAMPL) Informacija

Why wAMPL?

wAMPL broadens access to AMPL and the larger Ampleforth ecosystem by introducing a perfectly composable ERC-20 token which makes platform integrations more simple, secure and fast. As the DeFi market continues to grow, wAMPL will expand on AMPL’s role as a key building block for denominating stable contracts via an independent, algorithmic unit of account.

wAMPL is to AMPL as wETH or wBTC are to ETH and BTC, respectively. It’s a wrapped ERC20 token that is 1:1 redeemable for AMPL. Unlike AMPL, the wAMPL does not rebase and maintains a floating price.

wAMPL unlocks new technical integrations and expanded opportunities to access the Ampleforth ecosystem. Even with historic gas prices that make Ethereum-based transactions prohibitively expensive for many, the AMPL community has continued to grow in terms of both wallets and TVL. Thanks to wAMPL, the community will now have much more flexibility in how and where they deploy their AMPL.

https://www.ampleforth.org/

Wrapped Ampleforth (WAMPL) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Wrapped Ampleforth (WAMPL) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 3.92M
Bendra pasiūla:
$ 1.40M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 1.40M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 3.92M
Visų laikų rekordas:
$ 54.43
Visų laikų minimumas:
$ 2.01
Dabartinė kaina:
$ 2.8
Wrapped Ampleforth (WAMPL) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Wrapped Ampleforth (WAMPL) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų WAMPL tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek WAMPL tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate WAMPL tokenomiką, galite peržiūrėti WAMPL tokeno kainą realiuoju laiku!

WAMPL kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda WAMPL? Mūsų WAMPL kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.