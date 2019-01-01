Vanity (VNTY) Tokenomika
Vanity (VNTY) Informacija
VanityBazaar is a pioneering platform in the Solana ecosystem that transforms blockchain addresses from random alphanumeric strings into branded, personalized identities. Built on Solana's high-performance blockchain, VanityBazaar empowers users to own memorable wallet addresses, create meaningful brand identities, and participate in a vibrant social ecosystem centered around these custom digital identities.
By combining a marketplace for pre-generated vanity addresses, a custom address generation service, and an integrated social platform with novel token economics, VanityBazaar addresses a fundamental gap in blockchain user experience: the lack of personalization and identity in the wallet address space.
Our platform utilizes a dual-token economy with a deflationary mechanism, referral rewards, and innovative monetization strategies to ensure sustainable growth. This white paper outlines the technical architecture, business model, and vision of VanityBazaar as we scale to become the definitive destination for blockchain identity in the Solana ecosystem and beyond.
Vanity (VNTY) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Vanity (VNTY) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Vanity (VNTY) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Vanity (VNTY) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų VNTY tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek VNTY tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate VNTY tokenomiką, galite peržiūrėti VNTY tokeno kainą realiuoju laiku!
VNTY kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda VNTY? Mūsų VNTY kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Kodėl verta rinktis MEXC?
MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.