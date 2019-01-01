Utgard (UTG) Tokenomika
Utgard (UTG) Informacija
Utgard is a player-versus-player mobile game on Solana, where you build your own deck of Viking cards and compete against other players. With a mix of strategy, skill, and training, Utgard offers hours of fun and challenging gameplay. Utgard's primary focus is on crypto enthusiasts, particularly Solana power users. Leveraging the growing community surrounding Solana, including users of the Saga phone, Utgard aims to onboard and engage this audience and the overall crypto's gaming community
Utgard (UTG) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Utgard (UTG) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Utgard (UTG) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Utgard (UTG) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų UTG tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek UTG tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate UTG tokenomiką, galite peržiūrėti UTG tokeno kainą realiuoju laiku!
UTG kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda UTG? Mūsų UTG kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Kodėl verta rinktis MEXC?
MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.