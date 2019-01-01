TRUE (TRUE) Tokenomika
Truemarkets is a decentralized prediction market platform that allows users to trade on the outcomes of real-world events using cryptocurrency. Built on the Base blockchain, it leverages smart contracts to ensure transparency and security. Users can buy and sell shares in different outcomes, with market prices reflecting the probability of an event occurring.
Truemarkets covers a wide range of topics, including politics, sports, technology, and finance. It operates in a non-custodial manner, meaning users retain control of their funds, and settlements are handled through oracles that verify event outcomes. Unlike traditional betting platforms, Truemarkets is more of an information market where traders profit from correctly predicting real-world events rather than simply gambling.
TRUE (TRUE) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius TRUE (TRUE) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
TRUE (TRUE) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti TRUE (TRUE) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų TRUE tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek TRUE tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate TRUE tokenomiką, galite peržiūrėti TRUE tokeno kainą realiuoju laiku!
