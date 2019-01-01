Syntor Ai (TOR) Tokenomika

Syntor Ai (TOR) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieSyntor Ai (TOR), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Syntor Ai (TOR) Informacija

Syntor is building a scalable, interoperable ecosystem designed to power the next generation of Web3 applications through: ⚙️ Autonomous AI agents 📊 Synthetic data pipelines 💸 Seamless DeFi integration. .It's simply where AI agents live, trade and evolve on-chain.

One where AI agents, synthetic data and DeFi collide to form the foundation of Web3 applications. A new world has arrived — where AI agents live, trade, and evolve on-chain. DeAI isn’t the future. It’s already unfolding.

Oficiali svetainė:
http://syntor.ai/
Baltoji knyga:
http://docs.syntor.ai

Syntor Ai (TOR) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Syntor Ai (TOR) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 61.74K
$ 61.74K
Bendra pasiūla:
$ 100.00M
$ 100.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 83.54M
$ 83.54M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 73.90K
$ 73.90K
Visų laikų rekordas:
$ 0.03894081
$ 0.03894081
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.00073904
$ 0.00073904

Syntor Ai (TOR) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Syntor Ai (TOR) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų TOR tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek TOR tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate TOR tokenomiką, galite peržiūrėti TOR tokeno kainą realiuoju laiku!

TOR kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda TOR? Mūsų TOR kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

