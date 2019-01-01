sUSDS (SUSDS) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apiesUSDS (SUSDS), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
sUSDS (SUSDS) Informacija

sUSDS is the new version of sDAI, offered by Sky which offers a higher yield. sUSDS represents USDS deposited into and earning the Sky Savings Rate.

The Sky Protocol is a decentralised protocol developed around the USDS stablecoin. It is managed by Sky ecosystem governance. The Sky Protocol features Sky tokens (USDS, SKY, DAI, MKR), the Sky Savings Rate, Sky Token Rewards and, soon, Activation Token Rewards and SkyLink.

Oficiali svetainė:
https://sky.money/

sUSDS (SUSDS) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius sUSDS (SUSDS) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 2.01B
$ 2.01B
Bendra pasiūla:
$ 1.89B
$ 1.89B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 1.89B
$ 1.89B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 2.01B
$ 2.01B
Visų laikų rekordas:
$ 1.088
$ 1.088
Visų laikų minimumas:
$ 0.961716
$ 0.961716
Dabartinė kaina:
$ 1.068
$ 1.068

sUSDS (SUSDS) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti sUSDS (SUSDS) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SUSDS tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek SUSDS tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate SUSDS tokenomiką, galite peržiūrėti SUSDS tokeno kainą realiuoju laiku!

SUSDS kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda SUSDS? Mūsų SUSDS kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.