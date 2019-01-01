StakeLayer (STAKELAYER) Tokenomika
The StakeLayer is a comprehensive yield aggregator designed primarily for BTC (WBTC, BTCB), ETH, and stablecoins like USDT/USDC. Its core functionality revolves around a system of vaults enabling users to stake funds and receive staked tokens (e.g., sWBTC, sBTCB) in return. Additionally, the project incorporates secondary vaults for staking these staked tokens, facilitating the aggregation of yield. Complementing this architecture is a strategy manager backend responsible for identifying the most lucrative yield-generating investments.
StakeLayer (STAKELAYER) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti StakeLayer (STAKELAYER) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų STAKELAYER tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek STAKELAYER tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate STAKELAYER tokenomiką, galite peržiūrėti STAKELAYER tokeno kainą realiuoju laiku!
