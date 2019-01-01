Spectral Sight (SIGHT) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieSpectral Sight (SIGHT), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Spectral Sight (SIGHT) Informacija

$SIGHT is a community-driven, meme-based token inspired by the concept of “spectral sight” an abstract vision beyond the physical. The project revolves around playful exploration of perception, humor, and art, creating a unique ecosystem where users can interact through creative experiences. While not intended for serious financial use, $SIGHT offers collectible value, artistic engagement, and potential integration with decentralized community activities such as NFT creations and gamified experiences. Its utility lies in fostering creative interactions, collaboration, and lighthearted engagement within the meme token space.

Oficiali svetainė:
https://sightspectral.xyz/

Spectral Sight (SIGHT) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Spectral Sight (SIGHT) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 14.34K
Bendra pasiūla:
$ 998.46M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 998.46M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 14.34K
Visų laikų rekordas:
$ 0.00115466
Visų laikų minimumas:
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0
Spectral Sight (SIGHT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Spectral Sight (SIGHT) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SIGHT tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek SIGHT tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate SIGHT tokenomiką, galite peržiūrėti SIGHT tokeno kainą realiuoju laiku!

Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.