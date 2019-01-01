SoulBazaar ($SOULS) Tokenomika
SoulBazaar ($SOULS) Informacija
SoulBazaar is your secret weapon for building unstoppable crypto communities. With AI-Agents posting viral tweets and memes 24/7, your token’s brand and engagement grow on autopilot. Sit back, and let the Souls send it.
Building the Future of Memecoin Culture In an era where memecoins are leading the market, true success comes from building engaged communities that transcend price action. We're here to help you create something extraordinary.
The Memecoin Renaissance We're witnessing a paradigm shift in crypto where memecoins are outperforming traditional assets. But the real revolution isn't in price action - it's in the power of building communities united by shared ideas and culture.
Simply put, memecoins are tokenizing culture, ideologies and beliefs. Our goal is to create an autonomous AI agent that embodies the ethos of the token's community and evolves with it, amplifying the narrative and driving the vision of the token forward.
SoulBazaar ($SOULS) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius SoulBazaar ($SOULS) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
SoulBazaar ($SOULS) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti SoulBazaar ($SOULS) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų $SOULS tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek $SOULS tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate $SOULS tokenomiką, galite peržiūrėti $SOULS tokeno kainą realiuoju laiku!
$SOULS kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda $SOULS? Mūsų $SOULS kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.