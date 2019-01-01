Solv Protocol BTC (SOLVBTC) Tokenomika

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieSolv Protocol BTC (SOLVBTC), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Solv Protocol BTC (SOLVBTC) Informacija

SolvBTC addresses the significant gap in the Bitcoin ecosystem by providing a native yield solution. It fosters an inclusive and efficient BTCFi ecosystem, offering Bitcoin holders unprecedented opportunities for growth and participation.

Oficiali svetainė:
https://app.solv.finance/solvbtc
Baltoji knyga:
https://docs.solv.finance/solv-documentation

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Solv Protocol BTC (SOLVBTC) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 1.18B
$ 1.18B
Bendra pasiūla:
$ 10.24K
$ 10.24K
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 10.24K
$ 10.24K
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 1.18B
$ 1.18B
Visų laikų rekordas:
$ 123,975
$ 123,975
Visų laikų minimumas:
$ 49,058
$ 49,058
Dabartinė kaina:
$ 115,687
$ 115,687

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Solv Protocol BTC (SOLVBTC) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SOLVBTC tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek SOLVBTC tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate SOLVBTC tokenomiką, galite peržiūrėti SOLVBTC tokeno kainą realiuoju laiku!

SOLVBTC kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda SOLVBTC? Mūsų SOLVBTC kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

