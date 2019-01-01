Solify100 (S100) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieSolify100 (S100), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Solify100 (S100) Informacija

Solify100 is a transformative crypto project that integrates emotional wellness tools with financial innovation. Built on the Solana blockchain, Solify100 aims to create a compassionate and empowering ecosystem driven by AI agents, market sentiment intelligence, and a robust rewards system. Solify100's mission is to go beyond the meme coin narrative and shape a community-centric movement grounded in mental health and shared growth.

Oficiali svetainė:
https://www.solify100.com/
Baltoji knyga:
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSt_-RSgU_c4iXgdYGOAWJAuwJvlnA3GGMf-jCF4YbDlsfTgSnykO914opURrf2BRIQ1eUZ4Qm8N4ar/pub

Solify100 (S100) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Solify100 (S100) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 904.15K
Bendra pasiūla:
$ 983.44M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 983.44M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 904.15K
Visų laikų rekordas:
$ 0.00222386
Visų laikų minimumas:
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.00091938
Solify100 (S100) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Solify100 (S100) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų S100 tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek S100 tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate S100 tokenomiką, galite peržiūrėti S100 tokeno kainą realiuoju laiku!

S100 kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda S100? Mūsų S100 kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.