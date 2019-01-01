SOL DRIP (DRIP) Tokenomika
SOL DRIP (DRIP) Informacija
$DRIP is a reward token that delivers Solana ($SOL) to holders every 5 minutes.
No trading volume? No problem. You’ll still receive $SOL rewards every 5 minutes—rain or shine. This isn’t just another meme coin—it’s a game-changing project built to reward holders consistently, no matter what the market is doing.
The power behind $DRIP lies in its Treasury—specifically, a dedicated distribution wallet that holds tokens solely for the purpose of rewarding $SOL. This wallet is locked and untouchable, meaning the tokens stay there permanently, continuously generating and distributing $SOL.
Beyond passive rewards, $DRIP will also be used in real-world utility—like tipping and earning in online games and more. It’s innovation with real use and real rewards.
SOL DRIP (DRIP) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius SOL DRIP (DRIP) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
SOL DRIP (DRIP) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti SOL DRIP (DRIP) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų DRIP tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek DRIP tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate DRIP tokenomiką, galite peržiūrėti DRIP tokeno kainą realiuoju laiku!
DRIP kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda DRIP? Mūsų DRIP kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Kodėl verta rinktis MEXC?
MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.