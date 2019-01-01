Rocket Pool ETH (RETH) Tokenomika

Rocket Pool ETH (RETH) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieRocket Pool ETH (RETH), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Rocket Pool ETH (RETH) Informacija

Rocket Pool is a next generation decentralised staking pool protocol for Ethereum.

Rocket Pool ETH (rETH) is the Rocket Pool protocol's liquid staking token. The rETH token represents an amount of ETH that is being staked and earning rewards within Ethereum Proof-of-Stake. As Rocket Pool node operators, stake Ethereum on Proof-of-Stake the resulting rewards increase the value of rETH relative to ETH. Rocket Pool's liquid staking token allows holders to benefit from the returns of the Ethereum Proof-of-Stake.

More information on Rocket Pool and rETH can be found at https://rocketpool.net.

Oficiali svetainė:
https://rocketpool.net/

Rocket Pool ETH (RETH) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Rocket Pool ETH (RETH) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 2.10B
$ 2.10B$ 2.10B
Bendra pasiūla:
$ 395.35K
$ 395.35K$ 395.35K
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 395.35K
$ 395.35K$ 395.35K
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 2.10B
$ 2.10B$ 2.10B
Visų laikų rekordas:
$ 5,618.08
$ 5,618.08$ 5,618.08
Visų laikų minimumas:
$ 887.26
$ 887.26$ 887.26
Dabartinė kaina:
$ 5,297.25
$ 5,297.25$ 5,297.25

Rocket Pool ETH (RETH) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Rocket Pool ETH (RETH) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų RETH tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek RETH tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate RETH tokenomiką, galite peržiūrėti RETH tokeno kainą realiuoju laiku!

RETH kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda RETH? Mūsų RETH kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.