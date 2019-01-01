Riddle by Virtuals (RIDDLE) Tokenomika
Riddle is an innovative, blockchain-powered game show that leverages artificial intelligence to host daily interactive riddles on social media. Conceived in late 2024, the project utilizes its native token, $RIDDLE, to reward players for solving riddles posted on X (formerly Twitter). The gameplay is structured into multiple versions throughout the day—with varying levels of word redaction—to ensure an engaging, competitive environment. Built on the Base blockchain via Virtuals Protocol, Riddle integrates fair tokenomics with an automated reward system, providing both “first-to-solve” and random rewards. This unique blend of live social engagement and crypto incentives establishes Riddle as a novel entrant in the decentralized gaming space.
Riddle by Virtuals (RIDDLE) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Riddle by Virtuals (RIDDLE) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Riddle by Virtuals (RIDDLE) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Riddle by Virtuals (RIDDLE) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų RIDDLE tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek RIDDLE tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate RIDDLE tokenomiką, galite peržiūrėti RIDDLE tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.