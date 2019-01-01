Ratio1 (R1) Tokenomika

Ratio1 (R1) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieRatio1 (R1), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Ratio1 (R1) Informacija

Ratio1 Protocol is a decentralized AI compute network that enables trustless execution of machine learning workloads across independently operated edge nodes. It uses a license-based model powered by the R1 token, which is distributed solely through node availability and AI task execution, verified via oracle consensus. The protocol combines Proof of Availability (PoA) and Proof of AI (PoAI) to ensure fair rewards and real-world utility. Ratio1’s smart contracts are non-upgradable and deployed on the Base blockchain. The system includes decentralized components such as R1FS for distributed file storage, OracleSync for validation, and ChainDist for job scheduling. The protocol aims to provide scalable and energy-efficient AI infrastructure without relying on centralized cloud providers.

Oficiali svetainė:
https://ratio1.ai
Baltoji knyga:
http://ratio1.ai/whitepaper

Ratio1 (R1) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Ratio1 (R1) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 1.31M
$ 1.31M
Bendra pasiūla:
$ 4.33M
$ 4.33M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 991.43K
$ 991.43K
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 5.72M
$ 5.72M
Visų laikų rekordas:
$ 9.04
$ 9.04
Visų laikų minimumas:
$ 1.3
$ 1.3
Dabartinė kaina:
$ 1.32
$ 1.32

Ratio1 (R1) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Ratio1 (R1) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų R1 tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek R1 tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate R1 tokenomiką, galite peržiūrėti R1 tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.