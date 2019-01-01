PUNK (SPUNK) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apiePUNK (SPUNK), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
PUNK (SPUNK) Informacija

$PUNK is a meme token launched on the Solana network and managed by the community of the Space Punks Club NFT project. $PUNK was designed as a new generation of MEME coins, led and driven by the community but with bigger rewards for the community. With all revenues from $PUNK powered solutions going back to the holders, based on their engagement and staking tiers.

$PUNK is a MEME, but one with some serious benefits for the community and holders.

Oficiali svetainė:
https://www.spacepunks.club/punk-token
Baltoji knyga:
https://www.spacepunks.club/punk-token

PUNK (SPUNK) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius PUNK (SPUNK) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 39.73K
$ 39.73K$ 39.73K
Bendra pasiūla:
$ 95.51M
$ 95.51M$ 95.51M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 95.51M
$ 95.51M$ 95.51M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 39.73K
$ 39.73K$ 39.73K
Visų laikų rekordas:
$ 0.01938285
$ 0.01938285$ 0.01938285
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.00041595
$ 0.00041595$ 0.00041595

PUNK (SPUNK) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti PUNK (SPUNK) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SPUNK tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek SPUNK tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate SPUNK tokenomiką, galite peržiūrėti SPUNK tokeno kainą realiuoju laiku!

SPUNK kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda SPUNK? Mūsų SPUNK kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.