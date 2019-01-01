Polaris Share (POLA) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apiePolaris Share (POLA), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Polaris Share (POLA) Informacija

Polaris service is the distributed trading system of incentive knowledge, the system which connects knowledge producers and users.

This project enables knowledge producers to earn rewards and users to get higher quality knowledge with lower costs by evaluating the value of knowledge and trading knowledge beyond simply document sharing services

Oficiali svetainė:
https://polarishare.io/
Baltoji knyga:
https://documents.polarishare.io/whitepaper/eng

Polaris Share (POLA) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Polaris Share (POLA) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 7.86M
Bendra pasiūla:
$ 4.60B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 525.99M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 68.75M
Visų laikų rekordas:
$ 0.522685
Visų laikų minimumas:
$ 0.00785633
Dabartinė kaina:
$ 0.01503481
Polaris Share (POLA) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Polaris Share (POLA) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų POLA tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek POLA tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate POLA tokenomiką, galite peržiūrėti POLA tokeno kainą realiuoju laiku!

POLA kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda POLA? Mūsų POLA kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

