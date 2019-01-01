PLANZ (Z) Tokenomika

PLANZ (Z) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apiePLANZ (Z), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

PLANZ (Z) Informacija

PLANZ.inc will issue $Z as a corporate token.

Unlike tokens dedicated to specific DApps (such as games or DeFi), $Z is associated with all 10+ projects in which PLANZ.inc is involved.

How tokens will be used after buyback A certain percentage of the revenue from each project will be used to buy back $Z tokens and distribute the tokens as follows:

50% → Distributed as $Z staking rewards

50% → Stored as treasury and used for future reward distributions

This mechanism will sustainably increase the value of $Z and support the development of the entire PLANZ.inc ecosystem.

In addition, PLANZ.inc will use a portion of the revenue from each project it operates or partners with to buy back $Z.

Oficiali svetainė:
https://planz.tech/

PLANZ (Z) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius PLANZ (Z) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 3.28M
$ 3.28M$ 3.28M
Bendra pasiūla:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 3.28M
$ 3.28M$ 3.28M
Visų laikų rekordas:
$ 0.0421567
$ 0.0421567$ 0.0421567
Visų laikų minimumas:
$ 0.01580232
$ 0.01580232$ 0.01580232
Dabartinė kaina:
$ 0.03281098
$ 0.03281098$ 0.03281098

PLANZ (Z) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti PLANZ (Z) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų Z tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek Z tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate Z tokenomiką, galite peržiūrėti Z tokeno kainą realiuoju laiku!

Z kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda Z? Mūsų Z kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Kodėl verta rinktis MEXC?

MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.

Daugiau nei 4,000 prekybos porų spot ir ateities sandorių rinkose
Greičiausi tokenų sąrašai tarp CEX
Likvidumas Nr. 1 visoje pramonės šakoje
Mažiausi mokesčiai ir klientų aptarnavimas visą parą
100%+ tokenų rezervo skaidrumas naudotojų lėšoms
Itin žemos įėjimo kliūtys: pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT
mc_how_why_title
Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.