Piteas (PTS) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apiePiteas (PTS), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Piteas (PTS) Informacija

What is the project about? First Optimal & Productive Dex Aggregator on Pulsechain.

What makes your project unique? Piteas serves as a dex aggregator that leverages the latest in swap technology. By integrating multiple DEXs, our platform provides users with access to the vast pools of the most widely used DeFi protocols, amounting to billions of dollars in liquidity. With our advanced routing algorithm, Piteas ensures the best price, lowest slippage, and highest returns for each transaction.

History of your project. The Piteas project initiated its transition process in May 2023 and dex aggregator protocol was launched in July 2023.

What’s next for your project? The DEX protocol is planned to be launched on multiple networks and several side features are also scheduled for release.

What can your token be used for? The PTS Token, which will serve as the governance and utility token for Piteas, is designed to have limited supply and be resistant to manipulations.

Oficiali svetainė:
https://piteas.io/
Baltoji knyga:
https://docs.piteas.io/

Piteas (PTS) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Piteas (PTS) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 3.50M
$ 3.50M$ 3.50M
Bendra pasiūla:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 70.00M
$ 70.00M$ 70.00M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 5.00M
$ 5.00M$ 5.00M
Visų laikų rekordas:
$ 0.188811
$ 0.188811$ 0.188811
Visų laikų minimumas:
$ 0.02655323
$ 0.02655323$ 0.02655323
Dabartinė kaina:
$ 0.050206
$ 0.050206$ 0.050206

Piteas (PTS) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Piteas (PTS) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų PTS tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek PTS tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate PTS tokenomiką, galite peržiūrėti PTS tokeno kainą realiuoju laiku!

PTS kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda PTS? Mūsų PTS kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

