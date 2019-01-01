ORC (ORC) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieORC (ORC), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
ORC (ORC) Informacija

ORC Coin is a meme token inspired by legendary orcs. ​Combining mythical strength with modern tech, our ​community loves collecting ORC Coins. Just like orcs ​love to gather gold, our community loves to collect ​ORC coins This meme coin brings to the world of ​cryptocurrencies an atmosphere of nostalgia, fun, and ​unique humor. It symbolizes diligence and dedication ​with a light touch of irony.

Oficiali svetainė:
https://orc.gold/

ORC (ORC) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius ORC (ORC) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 1.59M
$ 1.59M
Bendra pasiūla:
$ 1.00B
$ 1.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 1.59M
$ 1.59M
Visų laikų rekordas:
$ 0.01816074
$ 0.01816074
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.00158563
$ 0.00158563

ORC (ORC) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti ORC (ORC) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ORC tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek ORC tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate ORC tokenomiką, galite peržiūrėti ORC tokeno kainą realiuoju laiku!

ORC kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda ORC? Mūsų ORC kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.