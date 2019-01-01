OnlyCalls by Virtuals (CALLS) Tokenomika

OnlyCalls by Virtuals (CALLS) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieOnlyCalls by Virtuals (CALLS), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

OnlyCalls by Virtuals (CALLS) Informacija

OnlyCalls is pioneering a new era of crypto trading through an ecosystem of specialized AI agents trained on extensive market data.

Our agents excel at pattern recognition across multiple data streams: On-chain transaction analysisMarket sentiment evaluation Technical pattern identification Wallet cluster behavior Cross-chain opportunity detection

These AI agents have demonstrated remarkable accuracy in identifying early-stage opportunities, with successful calls including ACT at 25K and PNUT at 435K before their significant moves. They operate 24/7, removing emotional bias and human limitations from trading decisions.

The platform architecture consists of:

Alpha Generation Pipeline: Real-time opportunity identification Multi-chain trend analysis Automated signal validation Risk probability scoring Trading Platform Integration: Strategy execution capabilities Advanced risk protocols Portfolio optimization Performance analytics

Community Ecosystem

Premium signals for token holders Strategy participation Governance mechanisms Revenue distribution

Our recent launch on Virtuals attracted over 14,000 holders within 24 hours, validating the market demand for AI-driven trading solutions. The platform uses $CALLS as its native currency for accessing premium features, participating in automated strategies, and platform governance.

Oficiali svetainė:
https://onlycalls.fun/
Baltoji knyga:
https://sid-3.gitbook.io/onlycall.fun

OnlyCalls by Virtuals (CALLS) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius OnlyCalls by Virtuals (CALLS) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 244.89K
$ 244.89K$ 244.89K
Bendra pasiūla:
$ 994.14M
$ 994.14M$ 994.14M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 994.14M
$ 994.14M$ 994.14M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 244.89K
$ 244.89K$ 244.89K
Visų laikų rekordas:
$ 0.00556986
$ 0.00556986$ 0.00556986
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.00024588
$ 0.00024588$ 0.00024588

OnlyCalls by Virtuals (CALLS) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti OnlyCalls by Virtuals (CALLS) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų CALLS tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek CALLS tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate CALLS tokenomiką, galite peržiūrėti CALLS tokeno kainą realiuoju laiku!

CALLS kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda CALLS? Mūsų CALLS kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.