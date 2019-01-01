NutCoin (NUT) Tokenomika
NutCoin (NUT) Informacija
Nutcoin (NUT) is a memecoin deployed on Ethereum with a fixed capped supply. The cryptocurrency was created for entertainment purposes and for building a strong community around NUTS memes creation. The token has been launched with no presale, no buy/sell taxes, no contract owner. 100% of Liquidity Provider (LP) tokens have been burnt (more precisely: sent to the token contract where no one can access it) and 100% of the 21 trillion token supply has been sent to the Uniswap Pool, in order to be fully community oriented with no team driving the token.
What Makes NUT Unique? The uniqueness lies in the large spectrum of possibilities regarding the use of the word "NUT".
NutCoin (NUT) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius NutCoin (NUT) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
NutCoin (NUT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti NutCoin (NUT) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų NUT tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek NUT tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate NUT tokenomiką, galite peržiūrėti NUT tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.