NKYC Token (NKYC) Tokenomika
NKYC Token (NKYC) Informacija
Pay trade fees with NonKYC Token (NKYC) on Nonkyc.io Exchange and get a 25% discount.
Founded in 2023, NonKYC.io strives to provide its users with the best trading experience and give small and medium market cap assets a reliable trading hub. Our goal is to maintain a fast and user friendly system while also concentrating on security to keep users, data, and assets safe. Security of our users' data & assets is always our top priority and we are focused on building an easy to use digital asset trading platform for everyone to enjoy.
The NonKYC platform system is NOT from some predesigned script package or preexisting codebase. It has been created from the ground up by professional developers who are well experienced in Cryptocurrency. NonKYC has been designed to scale horizontally as we grow to become a top tier exchange.
NKYC Token (NKYC) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius NKYC Token (NKYC) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
NKYC Token (NKYC) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti NKYC Token (NKYC) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų NKYC tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek NKYC tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate NKYC tokenomiką, galite peržiūrėti NKYC tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.