NIKITA by Virtuals (NIKITA) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieNIKITA by Virtuals (NIKITA), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

NIKITA by Virtuals (NIKITA) Informacija

Nikita is a Virtuals-based AI agent designed to empower individuals with AI-driven alpha, project evaluations, ecosystem sentiment, and Crypto Twitter analysis. It offers market sentiment insights, advanced project discovery and analysis tools, an AI market-intelligence terminal, and inter-agent interactions. With a focus on delivering actionable insights, Nikita supports informed decision-making and adapts to the evolving needs of the ecosystem.

Oficiali svetainė:
https://nikita-agent.xyz/

NIKITA by Virtuals (NIKITA) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius NIKITA by Virtuals (NIKITA) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 71.28K
$ 71.28K$ 71.28K
Bendra pasiūla:
$ 997.29M
$ 997.29M$ 997.29M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 997.29M
$ 997.29M$ 997.29M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 71.28K
$ 71.28K$ 71.28K
Visų laikų rekordas:
$ 0.00803046
$ 0.00803046$ 0.00803046
Visų laikų minimumas:
$ 0.00002694
$ 0.00002694$ 0.00002694
Dabartinė kaina:
$ 0
$ 0$ 0

NIKITA by Virtuals (NIKITA) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti NIKITA by Virtuals (NIKITA) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų NIKITA tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek NIKITA tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate NIKITA tokenomiką, galite peržiūrėti NIKITA tokeno kainą realiuoju laiku!

NIKITA kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda NIKITA? Mūsų NIKITA kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.