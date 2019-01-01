Morph AI (MORPHAI) Tokenomika
Morph AI (MORPHAI) Informacija
Morph AI is a platform that transforms influencer marketing by helping users create and manage AI-powered virtual influencers. With tools like face-swapping, voice synthesis, and lip-syncing, anyone can build unique digital personas without expensive equipment or expertise. It’s designed to simplify content creation and unlock new opportunities in the growing $45 billion influencer industry in upcoming global era.
Morph AI (MORPHAI) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Morph AI (MORPHAI) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Morph AI (MORPHAI) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Morph AI (MORPHAI) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų MORPHAI tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek MORPHAI tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate MORPHAI tokenomiką, galite peržiūrėti MORPHAI tokeno kainą realiuoju laiku!
MORPHAI kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda MORPHAI? Mūsų MORPHAI kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Kodėl verta rinktis MEXC?
MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.