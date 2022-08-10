Minted (MTD) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieMinted (MTD), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Minted (MTD) Informacija

Minted.network is a decentralised NFT platform that aspires to be the digital bazaar of wonders for everyone to discover, trade, and find NFT gems, native to Ethereum and Cronos. Aiming to bring more tools for collection owners to design, curate, and offer utilities to their communities, all without the technical complexities that riddle many aspiring collection owners.

Minted™ provide these key functions:

  1. Self-Custodial Trading - users maintain full control of their NFTs.
  2. Multi-chain Support - supports both Ethereum and Cronos.
  3. Native $MTD token - $MTD is Minted™’s native token on Cronos designed to incentivize the long term supporters of the platform.
  4. Security First - Minted™ smart contracts are fully audited by Blocksec.

Minted offers below main features:

  • Launchpad
  • Rewards:
  1. Listing: earn rewards by listing eligible NFTs with less than 2x floor price, and boost the reward by listing under 1.1x of the floor price. Rewards are distributed daily (via $MTD) and available for claiming anytime
  2. Staking: by depositing your $MTD at Minted™ Vaults, you can earn platform rewards and $MTD rewards

Tokenomics $MTD is Minted’s native token built on the Cronos chain, which will be used to reward users for various activities at platform participation. In the future, $MTD may also be used for governance of the platform.

There will be a total of 1,000,000,000 (1 billion) $MTD tokens Business Development Reserve 35.0% (Unlocked at Token Generation Event (TGE)) Liquidity and Staking Management 28.4%(Staking Incentives distributed over 48 Months; Liquidity Management unlocked at TGE) Team 16.5% (24 month linear monthly vesting) Treasury 15% (Unlocked at TGE) Platform Rewards 5% (Distributed over 48 months) Public Launch 0.1% (40% immediate unlock; 60% linear monthly vesting at 10% per month)

Read more: https://minted.network/about/litepaper.pdf

  • Minted just concluded its public sale on Aug 10th, 2022
  • $MTD is now available for trading on VVS Finance

Oficiali svetainė:
https://minted.network/

Minted (MTD) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Minted (MTD) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 3.04M
Bendra pasiūla:
$ 1000.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 232.74M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 13.08M
Visų laikų rekordas:
$ 0.640362
Visų laikų minimumas:
$ 0.00771239
Dabartinė kaina:
$ 0.01308132
Minted (MTD) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Minted (MTD) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų MTD tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek MTD tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate MTD tokenomiką, galite peržiūrėti MTD tokeno kainą realiuoju laiku!

MTD kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda MTD? Mūsų MTD kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

