Memecoin (MEM) Tokenomika
Memecoin (MEM) Informacija
Memecoin is the official token for Meme.com and our underlying asset layers.
Meme is a Memetic Asset Protocol that lives on our website. (https://meme.com/) Memetic assets are financial instruments in the form of ERC-20 smart contracts known as “mTokens” representing any particular meme. These mTokens are purchased, swapped and traded on our platforms Meme Markets. Memecoin can be swapped for any mToken (e.g. mDoge, mPepe, mWojak) on a token bonding curve.
Markets can be discovered and created by anyone with Memecoin. Use Memecoin to build your portfolio and sponsor your favorite memes. Create a market around the next trend you perceive is going to flourish. Earn rewards in the form of tokens and NFTs for supporting the best performing memes and trends.
Meme.com creates the ability to quantify all information and their network effects in a trustless way. This is done using several different data streams including our NFT layer MarbleCards. (https://marble.cards/)
Welcome to a new asset class in blockchain, an open market for and around content where anyone can get exposure to things they believe in!
Memecoin (MEM) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Memecoin (MEM) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Memecoin (MEM) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Memecoin (MEM) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų MEM tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek MEM tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate MEM tokenomiką, galite peržiūrėti MEM tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.