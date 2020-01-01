Maha (MAHA) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieMaha (MAHA), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Maha (MAHA) Informacija

MAHA (previously known as MahaDAO) is a decentralized collective founded in 2020, building at the intersection of money, culture, and community.

MAHA have pioneered innovations in stablecoins, decentralized governance, and incentive design.

Today, we’re powering WAGMIE, a social network for internet culture — where anyone can launch tokens, build communities, and own the value they create.

The $MAHA token serves as the core asset driving this ecosystem forward.

https://maha.xyz/
https://gitbooks.maha.xyz/wagmie

Maha (MAHA) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Maha (MAHA) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 1.50M
Bendra pasiūla:
$ 9.90M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 6.38M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 2.33M
Visų laikų rekordas:
$ 25.15
Visų laikų minimumas:
$ 0.204028
Dabartinė kaina:
$ 0.236136
Maha (MAHA) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Maha (MAHA) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų MAHA tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek MAHA tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate MAHA tokenomiką, galite peržiūrėti MAHA tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.