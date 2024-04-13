LIQUIDATED (LIQQ) Tokenomika

LIQUIDATED (LIQQ) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieLIQUIDATED (LIQQ), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

LIQUIDATED (LIQQ) Informacija

$LIQQ was started on pump.fun by two degens who got liquidated by an event on April 13th, 2024. Instead of being sad, they turned that meme into a token to celebrate and unite people who experience financial loss in web3. $LIQQ hopes you enjoy the journey as we all ride the waves and do our best to avoid getting LIQQ’d and start getting $LIQQ'd.

Liqq is the little blue, mischievous, and playful mascot of LIQQ Token. He loves licking everything hence why his tongue is always sticking out. Despite the sadness often associated with getting liquidated, he's here to have fun, make people smile, and show everyone that getting liquidated is not the end of the world.

Oficiali svetainė:
https://www.liqqcrypto.com/

LIQUIDATED (LIQQ) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius LIQUIDATED (LIQQ) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 92.98K
$ 92.98K$ 92.98K
Bendra pasiūla:
$ 719.66M
$ 719.66M$ 719.66M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 719.66M
$ 719.66M$ 719.66M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 92.98K
$ 92.98K$ 92.98K
Visų laikų rekordas:
$ 0.00169832
$ 0.00169832$ 0.00169832
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.00012921
$ 0.00012921$ 0.00012921

LIQUIDATED (LIQQ) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti LIQUIDATED (LIQQ) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų LIQQ tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek LIQQ tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate LIQQ tokenomiką, galite peržiūrėti LIQQ tokeno kainą realiuoju laiku!

LIQQ kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda LIQQ? Mūsų LIQQ kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.