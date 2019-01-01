Jefe (JEFE) Tokenomika
Jefe (JEFE) Informacija
JEFE TOKEN is a premier gaming platform in the world of cryptocurrency, leveraging the power of NFTs with unparalleled utility in Play 2 Earn and Burn games within the ever-evolving Metaverse. Our platform offers cutting-edge virtual reality and mobile gaming experiences that truly push the limits of what is possible. At the heart of our platform is our vibrant community of $JEFES. These holders not only have a significant stake in the token, but are also uniquely represented in the games through JEFE NFT Avatars. Join our community today to experience the thrill of immersive gaming and cutting-edge blockchain technology, all in one incredible JEFE SOCIETY.
Welcome to the JEFE TOKEN NFT Collection, where you can find a wide variety of unique skins, wearables, avatars, land, accessories, and more. Our NFTs are assigned to different missions and challenges within the $JEFE ecosystem of games, and serve as your representation in the Metaverse and gaming-blockchain NFT games. FOUR MAJOR ELEMENTS THAT WE OFFER: Video Game Development Virtual Reality NFT Art Blockchain Technology SETTING THE MOOD WITH JEFE SOCIETY Our fusion of art and blockchain technology has resulted in the creation of JEFE NFTs, which are tokens bounded to images, video & music, that can be played in our games where you can learn & have fun competing with other JEFES from all over the world.
As a JEFE TOKEN holder, you're eligible for a unique FREE NFT mint of your unique avatar. All you have to do is contribute to the JEFE SOCIETY. TAX STRUCTURE Tax Structure: We are tax free.
Jefe (JEFE) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Jefe (JEFE) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Jefe (JEFE) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Jefe (JEFE) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų JEFE tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek JEFE tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate JEFE tokenomiką, galite peržiūrėti JEFE tokeno kainą realiuoju laiku!
JEFE kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda JEFE? Mūsų JEFE kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Kodėl verta rinktis MEXC?
MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.