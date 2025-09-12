Daugiau apie HER

Herity Network logotipas

Herity Network kaina (HER)

Neįtraukta į sąrašą

1 HER į USD – tiesioginė kaina:

$0.00249943
$0.00249943$0.00249943
0.00%1D
mexc
Herity Network (HER) kainos grafikas realiu laiku
Herity Network (HER) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0024977
$ 0.0024977$ 0.0024977
24 val. žemiausia
$ 0.00249967
$ 0.00249967$ 0.00249967
24 val. aukščiausia

$ 0.0024977
$ 0.0024977$ 0.0024977

$ 0.00249967
$ 0.00249967$ 0.00249967

$ 0.04759418
$ 0.04759418$ 0.04759418

$ 0.00231474
$ 0.00231474$ 0.00231474

+0.02%

+0.02%

+2.50%

+2.50%

Herity Network (HER) realiojo laiko kaina yra $0.00249943. Per pastarąsias 24 valandas HER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0024977 iki aukščiausios $ 0.00249967 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HER kaina yra $ 0.04759418, o žemiausia – $ 0.00231474.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HER per pastarąją valandą pasikeitė +0.02%, per 24 valandas – +0.02%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.50%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Herity Network (HER) rinkos informacija

$ 118.42K
$ 118.42K$ 118.42K

--
----

$ 237.35K
$ 237.35K$ 237.35K

47.40M
47.40M 47.40M

95,000,000.0
95,000,000.0 95,000,000.0

Dabartinė Herity Network rinkos kapitalizacija yra $ 118.42K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HER apyvartoje yra 47.40M vienetų, o bendras kiekis siekia 95000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 237.35K

Herity Network (HER) kainos istorija USD

Šiandienos Herity Network kainos pokytis į USD: $ 0.
Herity Network 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000634227.
Herity Network 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000698183.
Herity Network 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000921470062360367.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.02%
30 dienų$ -0.0000634227-2.53%
60 dienų$ +0.0000698183+2.79%
90 dienų$ -0.0000921470062360367-3.55%

Kas yra Herity Network (HER)

Herity Network (https://herity.io/) is a unique Legal BSC project that plans to deliver a safer crypto investment ecosystem to all of its users. They will offer: 1. A Crypto Seed Investment platform, providing an opportunity to their community to invest as if they were Venture Capital investors. Usually this is provided for big companies or important figures from the Crypto world. Not with Herity Network, their aim is to make every community member a VC investor. The projects that will be in the Seed Financing pools will have a legal entity attached, with fully doxed teams, making it a safe investment for their community in order to eliminate any scams or rug pulls from the get-go. 2. An NFT marketplace, but with a ‘’twist’’. Besides the fact that already have 18 NFT artists already onboard that are in the top 200 NFT artists in the World, they will also offer free services for anyone who has design, drawing or any artistic skill, to be trained and helped in becoming an NFT artist. They already have over 20 real life artists that will launch their collections in the near future. 3. A Charity Platform. The Herity Team feels that every profit made, comes with a responsibility, therefore they created an NGO that will give back to the word trough charity donations using a part of their profits, in ensuring that the funds will reach the cause in a full transparency. Herity Network’s motto is ‘’Helping the Little Guy’’ , meaning that they wish to give an opportunity to normal people, to invest in legal and audited projects, as well as owning a piece of art before it becomes too expensive.

Herity Network (HER) išteklius

Oficiali svetainė

Herity Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Herity Network (HER) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Herity Network (HER) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Herity Network prognozes.

Peržiūrėkite Herity Network kainos prognozę dabar!

HER į vietos valiutas

Herity Network (HER) Tokenomika

Supratimas apie Herity Network (HER) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HERišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Herity Network (HER)

Kiek Herity Network(HER) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HER kaina USD valiuta yra 0.00249943USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HER į USD kaina?
Dabartinė HER kaina USD valiuta yra $ 0.00249943. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Herity Network rinkos kapitalizacija?
HER rinkos kapitalizacija yra $ 118.42KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HER apyvartoje?
HER apyvartoje yra 47.40MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HER kaina?
HER pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.04759418USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HER kaina?
HER pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00231474USD.
Kokia yra HER prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HER yra --USD.
Ar HER kaina šiais metais kils?
HER šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HER kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
