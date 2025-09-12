Herity Network kaina (HER)
Herity Network (HER) realiojo laiko kaina yra $0.00249943. Per pastarąsias 24 valandas HER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0024977 iki aukščiausios $ 0.00249967 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HER kaina yra $ 0.04759418, o žemiausia – $ 0.00231474.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HER per pastarąją valandą pasikeitė +0.02%, per 24 valandas – +0.02%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.50%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Herity Network rinkos kapitalizacija yra $ 118.42K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HER apyvartoje yra 47.40M vienetų, o bendras kiekis siekia 95000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 237.35K
Šiandienos Herity Network kainos pokytis į USD: $ 0.
Herity Network 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000634227.
Herity Network 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000698183.
Herity Network 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000921470062360367.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.02%
|30 dienų
|$ -0.0000634227
|-2.53%
|60 dienų
|$ +0.0000698183
|+2.79%
|90 dienų
|$ -0.0000921470062360367
|-3.55%
Herity Network (https://herity.io/) is a unique Legal BSC project that plans to deliver a safer crypto investment ecosystem to all of its users. They will offer: 1. A Crypto Seed Investment platform, providing an opportunity to their community to invest as if they were Venture Capital investors. Usually this is provided for big companies or important figures from the Crypto world. Not with Herity Network, their aim is to make every community member a VC investor. The projects that will be in the Seed Financing pools will have a legal entity attached, with fully doxed teams, making it a safe investment for their community in order to eliminate any scams or rug pulls from the get-go. 2. An NFT marketplace, but with a ‘’twist’’. Besides the fact that already have 18 NFT artists already onboard that are in the top 200 NFT artists in the World, they will also offer free services for anyone who has design, drawing or any artistic skill, to be trained and helped in becoming an NFT artist. They already have over 20 real life artists that will launch their collections in the near future. 3. A Charity Platform. The Herity Team feels that every profit made, comes with a responsibility, therefore they created an NGO that will give back to the word trough charity donations using a part of their profits, in ensuring that the funds will reach the cause in a full transparency. Herity Network’s motto is ‘’Helping the Little Guy’’ , meaning that they wish to give an opportunity to normal people, to invest in legal and audited projects, as well as owning a piece of art before it becomes too expensive.
Supratimas apie Herity Network (HER) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HERišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.