Herity Network (HER) Tokenomika
Herity Network (HER) Informacija
Herity Network (https://herity.io/) is a unique Legal BSC project that plans to deliver a safer crypto investment ecosystem to all of its users. They will offer:
- A Crypto Seed Investment platform, providing an opportunity to their community to invest as if they were Venture Capital investors. Usually this is provided for big companies or important figures from the Crypto world. Not with Herity Network, their aim is to make every community member a VC investor. The projects that will be in the Seed Financing pools will have a legal entity attached, with fully doxed teams, making it a safe investment for their community in order to eliminate any scams or rug pulls from the get-go.
- An NFT marketplace, but with a ‘’twist’’. Besides the fact that already have 18 NFT artists already onboard that are in the top 200 NFT artists in the World, they will also offer free services for anyone who has design, drawing or any artistic skill, to be trained and helped in becoming an NFT artist. They already have over 20 real life artists that will launch their collections in the near future.
- A Charity Platform. The Herity Team feels that every profit made, comes with a responsibility, therefore they created an NGO that will give back to the word trough charity donations using a part of their profits, in ensuring that the funds will reach the cause in a full transparency. Herity Network’s motto is ‘’Helping the Little Guy’’ , meaning that they wish to give an opportunity to normal people, to invest in legal and audited projects, as well as owning a piece of art before it becomes too expensive.
Herity Network (HER) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Herity Network (HER) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Herity Network (HER) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Herity Network (HER) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų HER tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek HER tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate HER tokenomiką, galite peržiūrėti HER tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.