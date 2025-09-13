Herity Network (HER) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Herity Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek HER augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Herity Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Herity Network kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 03:18:31(UTC+8)

Herity Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Herity Network (HER) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Herity Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002515 prekybos kainą 2025 m.

Herity Network (HER) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Herity Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002641 prekybos kainą 2026 m.

Herity Network (HER) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. HER ateities kaina yra $ 0.002773 su 10.25% augimo norma.

Herity Network (HER) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. HER ateities kaina yra $ 0.002912 su 15.76% augimo norma.

Herity Network (HER) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HER 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.003057, o augimo norma – 21.55%.

Herity Network (HER) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HER 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.003210, o augimo norma – 27.63%.

Herity Network (HER) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Herity Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.005229 prekybos kainą.

Herity Network (HER) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Herity Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.008518 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.002515
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002641
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002773
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002912
    15.76%
  • 2029
    $ 0.003057
    21.55%
  • 2030
    $ 0.003210
    27.63%
  • 2031
    $ 0.003371
    34.01%
  • 2032
    $ 0.003539
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.003716
    47.75%
  • 2034
    $ 0.003902
    55.13%
  • 2035
    $ 0.004097
    62.89%
  • 2036
    $ 0.004302
    71.03%
  • 2037
    $ 0.004517
    79.59%
  • 2038
    $ 0.004743
    88.56%
  • 2039
    $ 0.004980
    97.99%
  • 2040
    $ 0.005229
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Herity Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.002515
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.002515
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.002518
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.002525
    0.41%
Herity Network (HER) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma HER kaina yra $0.002515. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Herity Network (HER) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė HER, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.002515. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Herity Network (HER) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė HER, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.002518. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Herity Network (HER) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma HER kaina yra $0.002525. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Herity Network kainų statistika

--
----

--

$ 119.24K
$ 119.24K$ 119.24K

47.40M
47.40M 47.40M

--
----

--

Naujausia HER kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, HER turi 47.40M apyvartą ir $ 119.24K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Herity Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Herity Network, dabartinė Herity Network kaina yra 0.002515USD. Apyvartinė Herity Network (HER) pasiūla yra 47.40M HER, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $119,239.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.67%
    $ 0
    $ 0.002531
    $ 0.002496
  • 7 dienos
    3.29%
    $ 0.000082
    $ 0.002591
    $ 0.002431
  • 30 dienų
    -3.49%
    $ -0.000087
    $ 0.002591
    $ 0.002431
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Herity Network kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.67% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Herity Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.002591 ir žemiausia $0.002431. Kainos pokytis buvo 3.29%. Ši naujausia tendencija parodo HER potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Herity Network įvyko -3.49%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000087 vertę. Tai rodo, kad HER artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Herity Network (HER) kainų prognozės modulis?

Herity Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas HER kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Herity Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą HER būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Herity Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja HER ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina HER pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Herity Network potencialą.

Kodėl HER kainų prognozė yra svarbi?

HER kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į HER dabar?
Pagal jūsų prognozes, HER pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio HER kainų prognozė?
Remiantis Herity Network (HER) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama HER kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 HER 2026 m.?
1 vieneto Herity Network (HER) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HER padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama HER kaina 2027 m.?
Herity Network (HER) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 HER kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė HER kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Herity Network (HER) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė HER kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Herity Network (HER) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 HER 2030 m.?
1 vieneto Herity Network (HER) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HER padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia HER kainų prognozė 2040 metams?
Herity Network (HER) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 HER kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 03:18:31(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.