We take great pleasure in introducing you to the exceptional world of HDOKI - an innovative entertainment ecosystem imagined and created by OKI NEXT TECH.
The ecosystem offers crypto-backed rewards, cultivating an environment where competition, rewards, staking, and trading of NFTs & OKI Tokens converge seamlessly within a diverse multiproduct/multi-partner universe.
At the core of HDOKI's vision lies an unwavering commitment to provide cutting-edge games and applications, all unified under a singular ecosystem. Our approach is fortified by the principles of large-scale portability, primarily utilizing Progressive Web Apps (PWAs), accompanied by swift and secure transactions enabled by Solana, the pioneering crypto computing platform.
HDOKI proudly stands as a 3E project, embodying Equitable-Earning-Entertainment. Our platform seamlessly integrates Use-to-Earn mechanics, granting users the ability to earn, stake, and amass OKI Tokens - a utility token built upon the robust Solana blockchain architecture. Serving as the catalyst for the Use-Play-And-Earn economy, HDOKI's ecosystem encompasses an array of captivating Apps, Games, Connected Board Games, Boosting Memberships, and a dynamic NFT marketplace.
All of these facets are meticulously managed through the proprietary HDOKI Console, a subscriber-based web interface meticulously tailored to fulfill the aspirations of our dynamic community and support a buyback economic strategy. This console ensures accessibility without compromise, merging user-friendly simplicity with unparalleled functionality.
HDOKI (OKI) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius HDOKI (OKI) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
HDOKI (OKI) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti HDOKI (OKI) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų OKI tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek OKI tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate OKI tokenomiką, galite peržiūrėti OKI tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.