HadesAI by Virtuals (HADES) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieHadesAI by Virtuals (HADES), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
HadesAI by Virtuals (HADES) Informacija

Hades AI by Virtuals is an advanced independent whitehat AI agent designed to secure EVM-based smart contracts, detect vulnerabilities, and assess risks in cryptocurrency markets. It combines cutting-edge AI technology with blockchain expertise to provide actionable insights, safeguard digital ecosystems, and reward its users through automated profit-sharing mechanisms. With a focus on transparency, efficiency, and security, Hades AI aims to revolutionize smart contract protection and risk management across multi-chain platforms.

HadesAI by Virtuals (HADES) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius HadesAI by Virtuals (HADES) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 41.28K
$ 41.28K
$ 41.28K$ 41.28K
Bendra pasiūla:
$ 999.97M
$ 999.97M$ 999.97M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 999.97M
$ 999.97M
$ 999.97M$ 999.97M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 41.28K
$ 41.28K
$ 41.28K$ 41.28K
Visų laikų rekordas:
$ 0.00297238
$ 0.00297238$ 0.00297238
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0
$ 0$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0
$ 0
$ 0$ 0

HadesAI by Virtuals (HADES) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti HadesAI by Virtuals (HADES) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų HADES tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek HADES tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate HADES tokenomiką, galite peržiūrėti HADES tokeno kainą realiuoju laiku!

Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.